Российская дезинформация сыграла роль в штурме Капитолия

Эксперты говорят, что Москва пыталась разжечь страсти, пользуясь услугами американских граждан

В трагических событиях, произошедших за прошедшие сутки в Вашингтоне, существенную роль сыграла дезинформация. Об этом говорят многие журналисты, обсуждающие в статьях и публикациях в соцсетях мотивы тех, кто ворвался в Капитолий.

Один из них, постоянный автор изданий VOX и Vice Зишан Алим (Zeeshan Aleem), написал ночью в Твиттере: «Сегодняшний день является ярким примером того, что дезинформация – это не просто отвлекающий шум или источник поляризации. Дезинформация в руках сторонников авторитаризма – это оружие, способное изменить политическую жизнь. Полностью выдуманные реальности могут двигать людьми — и создавать новые реальности», пишет «Голос Америки«.

Телекомпании передавали с места событий интервью с участниками прорыва толпы в главное здание Конгресса США, которые были убеждены в том, что у их кандидата украли победу на выборах.

Заявления о подтасовках на выборах звучали из уст самого Дональда Трампа, а также многократно усиливались эхом этих заявлений в социальных медиа и других интернет-площадках. Насколько была велика роль России в дезинформационной кампании, связанной с выборами-2020 в США? Повлияла ли Москва на настроения американских избирателей, или же ими двигала конспирология местного происхождения?

Эмерсон Брукинг: Сотрудники российской «фабрики троллей» нанимали американцев «втемную»

Эксперт Цифровой криминалистической лаборатории (DFRLab) при аналитическом центре «Атлантический Совет» Эмерсон Брукинг (Emerson Brooking) рассказывает, что в интернете российские структуры были достаточно активны: «Они занимались деятельностью скрытого свойства в соцсетях, манипулированием информацией и дезинформацией, и это мы изучали в нашей лаборатории. Также мы наблюдали за несколькими сетями, которыми управляла известная фабрика троллей – «Агентство интернет-исследований», и их усилия были заметными по мере приближения выборов».

Эмерсон Брукинг рассказывает, что сотрудники российской «фабрики троллей» занимались поисками тех, кто бы мог выражать близкие Кремлю воззрения, будучи при этом американцем:

«Сотрудники АИИ запускали интернет-сайты, сосредоточенные на политике в США и публиковавшие точки зрения на эту политику, характерные для ультра-правых и ультра-левых. Они нанимали американских граждан и использовали их «втемную» для написания для этих площадок материалов, в которых проводились такие взгляды. Эти авторы, родом из США, не знали, что в действительности работают на российскую организацию, потому что сотрудники АИИ использовали фальшивые личные данные и фото, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, так что определить, кто они такие на самом деле, было невозможно. Эти попытки влияния были значительными по затраченным на них усилиям».

Эксперт говорит, что параллельная кампания была организована российскими официальными медиа: «RT и Sputnik постоянно показывали, что результаты выборов крайне неясны. Они также показывали картинку с беспорядками на улицах, рассказывая о том, что в США хаос, и продолжая настаивать на сомнительности результатов даже тогда, когда в этих результатах появилась ясность».

Не обошла выборы-2020 своим вниманием и российская разведка, считает Эмерсон Брукинг: «Были попытки и другого свойства, о которых мы знаем гораздо меньше, и которые потенциально были гораздо более опасными – это действия российской разведки. Как мы понимаем, российские агенты в Украине попытались «отмыть» дезинформацию об избранном президенте Джо Байдене с помощью Руди Джулиани, личного юриста президента Трампа. Это было облечено в форму некоего фальшивого «досье», и факт его существования педалировался некоторыми членами Конгресса».

«Это было похоже на операцию WikiLeaks в 2016 году, которую тоже осуществила российская разведка. Но теперь вместо того, чтобы использовать этот канал, Москва использовала республиканцев – членов законодательной власти США, которые сочли эту информацию, точнее, дезинформацию политически полезной» – рассказывает эксперт Атлантического Совета.

Сам Дональд Трамп и представители его администрации, а также поддерживающие президента сенаторы и конгрессмены многократно утверждали, что данные о якобы имевших место попытках Джо Байдена повлиять на руководство Украины им представляются достоверными.

Но насколько были эффективными усилия российских властей по распространению дезинформации в США в 2020 году? Эмерсон Брукинг говорит, что никакого заметного влияния на выборы они не оказали: «Действия АИИ были больше похожи на «демонстрацию флага», потому что очевидно, что эти сайты не пользовались каким-либо заметным вниманием. Созданием этих сайтов сотрудники «Агентства интернет-исследований» как бы говорили: «Мы по-прежнему обладаем некоторыми возможностями, мы здесь». Но повторить успех 2016 года, как теперь понятно, им не удалось».

Другое дело – теории заговора, рождавшиеся в самих США. Эксперт считает, что «местные игроки уже переняли практически все приемы АИИ и, возможно, сделали их даже более эффективными».

Интересно, что сторонники определенного политического спектра придавали, по словам Эмерсона Брукинга, больше внимания указаниям на российское происхождение той или иной информации, чем их оппоненты:

«Мы в конце января – начале февраля опубликуем доклад с анализом данных, которые мы обрабатывали с помощью созданного нами «Идентификатора случаев иностранного вмешательства» (Foreign Interference Attribution Tracker). Среди прочего мы смотрели, какие из случаев, за которыми, как предполагается, стояла Россия, привлекли наибольшее внимание медиа, и каких медиа. Около 50 процентов всех перепостов и кликов на такие материалы пришлось на медиа из левой части политического спектра, и только около 10 процентов – на медиа «справа». То есть, внешнее вмешательство как тема была очень обсуждаемой с 2018 по 2020 год именно левыми в США, тогда как люди правых взглядов или сторонники президента Трампа не уделяли этой теме столько внимания, и их даже смущало, почему люди вообще это обсуждают».

Майкл Вайс: Российские тролли нашли «полезных идиотов» в США

Американский журналист и директор по расследованиям Фонда Свободной России (Free Russia Foundation) Майкл Вайс (Michael Weiss) убежден, что Россия не оставила попыток повлиять на политическую жизнь в США:

«Различные организации, либо прямо связанные с российским государством, либо маскирующие эту связь до уровня, когда ее можно отрицать, продолжают свои попытки адаптироваться к меняющейся информационной экосистеме. Они пробуют новые методы и экспериментируют, и работа пригожинских троллей под прикрытием американских граждан, которых они наняли для распространения ложных новостей – один из таких экспериментов, это новость по сравнению с 2016-м годом».

По мнению Майкла Вайса, организация сотрудниками АИИ сайтов, на которых пишут американцы, говорит о том, что способы влияния Москвы на американскую политическую жизнь совершенствуются:

«Теперь они поняли, что гораздо убедительнее найти «полезных идиотов» или просто неосведомленных соучастников для той работы, которую иначе пришлось бы делать самим этим троллям. Кто-то считает, что этот способ неудачный, потому что они ничего, собственно, не достигли, но я вижу это по-другому: это еще одна стадия эволюции их кампании дезинформации. Они не могут теперь рекрутировать «агентов влияния» лично, и делают это по-другому – предоставляя работу и заработок тем, кто хотел бы стать журналистом, работать на «альтернативном сайте», нуждается в деньгах или не имеет публикаций для того, чтобы устроиться в достойное мейнстримное издание».

Американский журналист и писатель подчеркивает, что к 2020 году в самой политической системе США «теории заговора» расцвели буйным цветом, найдя множество последователей:

«Худшие случаи дезинформации, которые запускались в политическую систему США, шли изнутри. Если вы послушаете разговор Дональда Трампа с секретарем штата Джорджия, то понятно, что все его требования и обвинения были основаны на конспирологии, которая бродит на сайтах типа Reddit, 4chan и подобных им. И эта конспирология там пишется в основном американцами. Там, скорее всего, пасутся какие-то российские игроки, я бы удивился, если бы их там не было, но, скорее всего, они лишь раздувают какие-то уже существующие «теории заговора».

«Я думаю, логично себе представить, что люди, работающие на Путина, советуют пробовать разные способы, но без особого усердия: в конце концов, если Америка так поляризована, а судя по социальным медиа, и вовсе находится на грани гражданской войны, то и вмешиваться особо не надо – у нас и так в стране состояние, близкое к мятежу, и к нему привели действия своих собственных, а не заграничных игроков» – считает Майкл Вайс.

«Кто-то из них, – продолжает журналист, – возможно, был бы смущен этим фактом, и испугался бы за свою дальнейшую карьеру в журналистике, но надо сказать честно, что некоторых деятелей сегмента политической среды США, стремительно превращающегося из маргиналов в часть мейнстрима, такие вещи уже не смущают – ни то, что они выступают на площадках типа RT или Sputnik, ни то, что они берут российские деньги».

«Для Москвы это подарок: вы просто находите на Западе кого-то из крайне левых или крайне правых, ненавидящего НАТО, или считающего, что протесты в Гонконге и Евромайдан в Украине – это происки ЦРУ. России остается лишь немного помочь им сбором пожертвований на Patreon или деньгами напрямую» – говорит Майкл Вайс, уверенный в том, что за новыми способами влияния России на политическую жизнь Америки нужно и дальше внимательно наблюдать.