За время оккупации в Крым переселились около 200 тысяч россиян

В оккупированный Крым с 2014 года переехали 205 559 тысяч россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь. Об этом сообщает информационный ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма ссылаясь на так называемое «Управление федеральной службы государственной статистике по Крыму и Севастополю».

Так, по данным ведомства, в рамках «межрегионального движения населения» с января по ноябрь 2020 года в Крым переехали 20 763 человек, а с января по октябрь – 12 374 человека в Севастополь.

«Следует учитывать, что с точки зрения властей РФ “межрегиональным движением населения” является не только перемещение жителей РФ на полуостров, но и перемещение жителей из Севастополя в “Республику Крым” и обратно. Кроме этого, в это число входят и жители Крыма, которые выехали, а затем вернулись обратно. Поэтому цифру 205 559 следует рассматривать, как максимально вероятное количество жителей РФ, которые въехали в Крым из РФ после начала оккупации, и которые зарегистрировали свое место проживания в Крыму. Эта цифра не отражает всей картины перемещения граждан РФ в Крым, так как не включает военный контингент ВС РФ и жителей России, командированных на оккупированную территорию. Таким образом, общее количество перемещенных в Крым россиян значительно больше», — отметили в «Крымской правозащитной группе».