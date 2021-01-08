Учёные впервые вырастили человеческий эмбрион в лаборатории

Учёные отчитались о том, что им впервые удалось в лабораторных условиях вырастить эмбрион человека. Данный прорыв, как отмечено, поможет пролить свет на врождённые дефекты и определить так называемый чертёж человека. С данной задачей справились исследователи из Кембриджского университета.



Сообщается, что исследователи сумели извлечь стволовые клетки из другого зародыша, прежде чем самостоятельно их выращивать и наблюдать самые первые стадии роста. Данная процедура, которая, как заявлено, является полноценным прорывом, поскольку позволяет на ранних стадиях узнавать про врождённые заболевания и аномалии, возникающие в данный отрезок времени. Многие из них, как говорят учёные, связаны с употреблением родителями алкоголя, лекарств, разных химических веществ и присутствующих в организме инфекций.

Ранее, как известно, подобное удавалось сделать лишь с эмбрионами животных, поскольку выращивание в лабораторных условиях человека запрещается медицинской этикой. Но учёным из Кембриджа (Англия) удалось обнаружить определённую «дыру» в отечественном законодательстве, из-за чего они обошли стороной данный запрет. Лазейка состоит в том, что они выращивают эмбрионы без клеток, которые нужны для формирования мозга. Поэтому, чисто теоретически, ему никогда не удастся развиться до полноценно живого человека.

Профессор Альфонсо Мартинес-Ариас, ведущий исследователь данного проекта рассказал, что им было интересно наблюдать за тем, как происходит процесс развития, который ранее был скрыт от научного мира, а посему — был не изучен прежде.

Результаты научного исследования уже были опубликованы в журнале Nature. Сообщается, что они могут помочь справиться со многими медицинскими проблемами, такими как — бесплодие, выкидыш и разнообразные нарушения в генетике. В Англии, например, каждый ребёнок из 45 рождается с определёнными врождёнными проблемами — пороком сердца, синдромом Дауна, расщеплением позвоночника (порок развития позвоночника). Гаструляция (самая ранняя дифференцировка зародыша), а этот процесс условно называется период «чёрный ящик», происходит у зародыша в формировании от 18 до 21 дня, и именно в это время определяется «чертёж» человека. Данная стадия долгое время была за пределами врачей из-за правовых норм, поскольку учёным было запрещено изучать лабораторно эмбрионы человека старше 14 дней.

Наоми Морис, которая также работала над данным исследованием подчеркнула, что они совершили научный прорыв, поскольку теперь доступна возможность изучения того, что происходит при процессе формирования разных аномалий. Подобные тесты ранее проводились только на животных, но у учёных был ряд сомнений, поскольку непонятно, насколько это применимо к людям, которые отличаются от другого живого мира. Как пример, что опыт отличается по отношению к животным и людям, исследователи приводят лекарство «Талидомид», которое успешно прошло испытание на мышах, а при клинических исследованиях на людях привело к возникновению дефектов.

Магдалена Зерницка-Гетц, работающая над исследованием по выращиваю человеческого эмбриона добавила, что прежде большая часть человеческого развития была неизвестна науке, поэтому их прорыв позволяет изучить процессы, связанные с формированием дефектов, когда эмбрион находится на ранней стадии развития. Это поможет медицине, — уверена Зерницка-Гетц.

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