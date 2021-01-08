«Коперник» — это программа наблюдений за изменениями климата, которая проводится в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды по поручению Европейской комиссии. В ее задачи входит анализ данных, полученных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.
Специалисты программы «Коперник» опубликовали итоговый отчет о состоянии климата в 2020 году. Этот год наравне с 2016 стал самым жарким в истории наблюдений: средняя температура воздуха была на 0,4 градуса Цельсия выше, чем в 2019 году, на 0,6 градуса Цельсия выше, чем средняя температура воздуха за стандартный базисный период 1981-2010 годов, и примерно на 1,25 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы). При этом температура воздуха над Арктикой и севером Сибири была на шесть градусов Цельсия выше, чем в 1981-2010 годы. Метеорологи заявили, что десятилетие 2011-2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений
Среднемировая концентрация углекислого газа в атмосфере продолжала расти несмотря на последствия пандемии и достигла максимума в 413,1 ppm (частей на миллион) в мае 2020 года. По сравнению с 2019 годом она увеличилась 2,3±0,4 ppm. Эксперты отметили, что прошлый год стал рекордным и с точки зрения природных пожаров. К северу от Полярного круга они стали источником выброса 244 миллионов тонн CO2 в атмосферу, что на треть больше, чем в 2019 году.
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