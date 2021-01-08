Десятилетие 2011-2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в 2020 году была на 1,25 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальном периоде, а также на 0,6 градуса Цельсия выше, чем в 1981-2010 годы. Это делает 2020 год самым жарким за историю наблюдений наравне с 2016 годом, а годы с 2011 по 2020 — самым теплым в истории десятилетием. Об этом сообщается в итоговом отчете программы «Коперник» о состоянии климата в 2020 году, поступившем в редакцию N + 1.

«Коперник» — это программа наблюдений за изменениями климата, которая проводится в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды по поручению Европейской комиссии. В ее задачи входит анализ данных, полученных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

Специалисты программы «Коперник» опубликовали итоговый отчет о состоянии климата в 2020 году. Этот год наравне с 2016 стал самым жарким в истории наблюдений: средняя температура воздуха была на 0,4 градуса Цельсия выше, чем в 2019 году, на 0,6 градуса Цельсия выше, чем средняя температура воздуха за стандартный базисный период 1981-2010 годов, и примерно на 1,25 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы). При этом температура воздуха над Арктикой и севером Сибири была на шесть градусов Цельсия выше, чем в 1981-2010 годы. Метеорологи заявили, что десятилетие 2011-2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений