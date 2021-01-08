Антипрививочники выдали электрическую схему гитарной педали за чертеж «5G-чипа», якобы внедряемого вместо вакцины Pfizer

В румынском сегменте интернета стала популярной электрическая схема педали эффектов Boss MT-2 Metal Zone для электрогитары. И главными ее распространителями стали далеко не музыканты. Изображение размещают с подписью, гласящей, что это опубликованная русскими схема «5G-чипа», который содержится в вакцине от COVID-19 производства Pfizer.

Оригинальное описание изображения гласит, будто бы «русские» смогли извлечь наночипы из вакцины Pfizer и опубликовали эту схему. Автор дал «пояснения» к элементам. По его словам, чип состоит из четырех процессоров и четырех транзисторов. Сигнал от сети 5G поступает на вход слева и таким образом некие «они» контролируют жертву. Питание устройство получает от тепла, генерируемого человеческим телом. Сигнал обрабатывается первым процессором с частотным фильтром и транзистором, который его усиливает.»Пикантности ситуации добавляет ссылка на одиозный патент Microsoft, который часто связывают с “чипированием” » ©En24news

Усиленный сигнал поступает на другой процессор, который контролирует MT-2 GAIN, то есть уровень влияния на психику жертвы. Мощность эффекта может изменяться в широких пределах. Самое забавное, что было придумано описание даже для регуляторов громкости, высоких и низких частот. Шутник «пояснил», что эти элементы наночипа подстраивают силу воздействия в зависимости от эмоционального состояния человека. Однако юмор оказался понятен далеко не всем. Электрическую схему гитарной педали с этой подписью подхватили убежденные антипрививочники. Они размещают ее в мессенджерах, персональных блогах в Telegra.ph и на страничках в социальных сетях.

Источник:https://naked-science.ru/article/media/gitarnaya-pedal-stala-5g-nanochipom-v-vakcine