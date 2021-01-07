Задумавшиеся о разводе Уэст и Кардашьян обменялись дорогими подарками

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян, задумавшиеся о разводе, справили Рождество вместе в кругу семьи, обменявшись дорогостоящими подарками. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уэст подарил жене пять автомобилей Maybach стоимостью около 200 тысяч долларов. Общая стоимость его подарка составила миллион долларов. Кардашьян вручила супругу несколько работ американского художника Джеймса Таррелла, стоимость ее подарка превысила миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. Источники рассказали, что Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса. Уэст уже признавался в желании развестись с Кардашьян в июле 2020 года.