«Тратим два года жизни на душ»: американский доктор не моется уже пять лет

Профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета не моется уже пять лет и утверждает, что в этом нет ничего плохого или вредного.

Доктор Джеймс Хэмблин рассказал BBC, что к отсутствию привычных водных процедур «привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально»

Профессор Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине, пояснил, что «перестал мыться, а жизнь продолжилась». «Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?» — писал доктор в книге «Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше».