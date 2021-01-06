Тихановская переболела COVID-19

По ее словам, Тихановская перенесла болезнь «достаточно легко». «Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе», —добавила Красулина.

В октябре 2020 года Светлана Тихановская уходила на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19. Тогда заболевание у нее не подтвердилось. Сейчас Тихановская находится в Литве. В декабре она начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от коронавируса.