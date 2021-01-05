В России вскрыта история серийных отравлений сотрудниками ФСБ активистов и оппозиционеров

Журналист-расследователь Христо Грозев (Bellingcat) перед самым Новым годом опубликовал базу данных о перелетах сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Алексея Навального. В документе отражены все поездки членов секретной группы с 2005 года.

Грозев сделал ставку на краудсорсинг: теперь любой желающий может подключиться к работе журналистов-расследователей, сопоставляя данные из таблицы перелетов с информацией о месте и времени громких отравлений и странных смертей. Сразу было найдено несколько совпадений.

УМАРОВ



Тело Доку Умарова

В августе-сентябре 2013 года эфэсбешники Иван Осипов и Владимир Паняев побывали на Кавказе: первый чекист 30 августа вылетел из Москвы в Минводы, а 2 сентября вернулся в столицу рейсом Нальчик-Москва. Паняев в свою очередь 21 августа вылетел из Москвы в Махачкалу, а 20 сентября вернулся назад. Именно в сентябре 2013 года российские спецслужбы провели операцию по устранению лидера «Имарата Кавказ» Доку Умарова.

КУАШЕВ



Фото: kavkaz-uzel.eu

Еще одна подозрительная поездка Осипова относится к 2014 году: 31 июля он вылетел из Москвы в Минеральные Воды, а на следующий день вернулся назад. В этот же день, 31 июля, неподалеку, в Нальчике, пропал журналист и правозащитник Тимур Куашев. На следующий день тело Куашева нашли в пригороде столицы Кабардино-Балкарии. Эксперты обнаружили след от инъекции. Тем не менее следствие сочло, что правозащитник умер от острой коронарной недостаточности, дело закрыли за отсутствием события преступления.

«Уже формируется картина, что у этих отравителей точно была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись и, возможно, убивали правозащитников и журналистов там», — сказал Грозев в эфире «Дождя» по поводу смерти Куашева.

МАГОМЕДРАГИМОВ

20 марта 2015 года Осипов вылетел из Москвы во Владикавказ, а 26-го числа вернулся назад. 24 марта в соседнем Дагестане, в Каспийске, был найден мертвым активист движения «Садвал» Руслан Магомедрагимов. Он организовывал акции в защиту прав жителей села Самур, выступал против переименования улиц в Дербенте, сообщал о давлении полиции на участников протестных акций. Предварительной причиной смерти Магомедрагимова следствие назвало острую сердечную недостаточность. При этом патологоанатом сообщал, что активист был задушен.

БЫКОВ



Фото: svoboda.org

Поездки еще одного сотрудника ФСБ могут быть связаны с госпитализацией писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года. Быкову стало плохо 17 апреля во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. За 10 дней до этого, 7 апреля, Быков выступал с лекцией в Ростове-на-Дону. 6 апреля туда же прилетел Паняев, а на следующий день вылетел в столицу. Сам Быков позже заявлял, что считает причиной случившегося именно отравление.

И ДРУГИЕ

В ближайшие две недели Грозев обещает опубликовать данные о трех убийствах и двух неудавшихся покушениях, совершенных сотрудниками ФСБ. По его словам, Bellingcat расследует, в частности, отравление в Москве в 2017 году политика Владимира Кара-Мурзы. Как следует из документов Минюста США, содержимое которых недавно раскрыло «Радио Свобода», ФБР расследовало случай Кара-Мурзы как преднамеренное отравление, проверялись версии отравления биотоксинами и радиоактивными веществами. «Намного сложнее вести расследование, когда отравление произошло в Москве и данные о поездках нам не помогут, поэтому там надо искать другие данные. Например, телефонные биллинги, которые уже после нашей публикации (об отравлении Навального. — Ред.) сложнее достать. Но поскольку он (Кара-Мурза. — Ред.) одна из резонансных фигур, по этому (делу. — Ред.) мы точно работаем», — отмечает Грозев.

Еще один политик, странную смерть которого расследует Bellingcat, — скончавшийся в возрасте 41 года лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Он умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Помощница Исаева сообщала, что в документах, переданных судмедэкспертами родственникам, причиной его смерти был указан обширный инфаркт.