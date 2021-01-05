В Чечне 346 улиц и переулков названы в честь родственников Кадырова



Британская медиа корпорация «Би-би-си» насчитала в Чеченской республике 346 улиц и переулков, которые названы в честь родственников Рамзана Кадырова.

Так, к примеру, в деревне Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни, в котором расположено и родовое село Кадыровых, фамилию чеченского лидера носят девять улиц. Двум из них присвоены наименования «А.Р. Кадыров». Такие же инициалы у двух детей Кадырова — 15-летнего Ахмата и 13-летнего Адама. Там же есть улица имени председателя парламента республики Магомеда Даудова по кличке «Лорд».

К слову, менее недели назад, 25 декабря, в Бачи-Юрте был открыт спорткомплекс имени Ахмата Рамзановича Кадырова — 15-летнего сына главы Чечни.

В Ножай-юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. Как ожидается, вскоре Ленинский район Грозного будет переименован в Ахматовский, отмечает издание.

https://www.9tv.co.il/item/23045