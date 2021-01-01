Женщиной с самым красивым лицом в мире признали 19-летнюю израильтянку

Модель израильского происхождения Яэль Шелбия была признана женщиной с самым красивым лицом в мире.

Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler, каждый год публикующей рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты.

19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг. Девушка по количеству набранных голосов опередила тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

Добавим, что Шелбия уже не раз оказывалась в списке ста самых красивых женщин. Так, в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Напомним, что ранее самым красивым мужчиной на планете признали популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга.