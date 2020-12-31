Цены на нефть незначительно снижаются, Brent торгуется выше $51

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов слегка опускаются, продемонстрировав падение в целом за уходящий год более чем на 20% на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

К 8:10 мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 0,12% до $51,57 за баррель, февральские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,12% до $48,34 за баррель. С начала года котировки опустились в среднем на 21%, сообщает ПРАЙМ.

Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, текущие уровни нефтяных котировок представляются как среднее значение между пиками паники и эйфории.

Он напоминает, «нефть начала уходящий год на уровне 70 долларов за баррель, к которой впоследствии так и не смогла вернуться». «В первом квартале рынок пережил исторический коллапс, который завершился в апреле под отметкой 20 долларов, откуда к настоящему моменту Brent восстановилась до уровней немногим выше 50 долларов, невиданных с марта. Соответственно, в конечном итоге за этот год „черное золото“ подешевело на 20 долларов», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «зимне-весенний обвал нефтяных цен был связан с охватившей мир пандемией коронавируса, которая спутала карты всем мировым рынкам без исключения». «Масла в огонь тогда подлила ценовая война между двумя нефтяными гигантами — Россией и Саудовской Аравией», — подчеркивает аналитик.

Впрочем, констатирует он, «процесс восстановления от апрельских минимумов протекал вполне уверенно в течение всего лета после того, как в апреле Москва и Эр-Рияд все-таки смогли договориться, приняв решение об ограничении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в день».

Кроме того, указывает Дадашев, «поддержку рынку оказывали и признаки восстановления деловой активности в мире, и процесс этот продолжался вплоть до второй волны эпидемии, которая началась осенью и едва не отправила Brent под отметку 35 долларов».

Тем не менее, соглашается эксперт, «реакция мировых рынков на всплеск заболеваемости оказалась более сдержанной, учитывая предыдущий опыт, и в последние два месяца нефтяные фьючерсы неплохо восстановились в цене на ожиданиях завершения эпидемии и восстановления спроса».

«Текущие (нефтяные) уровни представляются как среднее значение между пиками паники и эйфории, являясь достаточно комфортными для постепенного и осторожного наращивания добычи странами ОПЕК+, которое начнется с января», — подытоживает аналитик.

Добавим, что на встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

3 декабря страны альянса приняли решение наращивать с 2021 года нефтедобычу, но постепенно, — на 0,5 млн баррелей в сутки в январе, а затем ежемесячно пересматривать параметры с регулярным увеличением квот на 500 тыс. баррелей в месяц.