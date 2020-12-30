Электроцикл Voxan Wattman установил 11 мировых рекордов Знаменитый шпион Поллард прибыл в Израиль » Telegram создаст инструменты против иранской и китайской цензуры Зашифрованный мессенджер Telegram анонсировал разработку технологий против цензуры, обслуживающих пользователей в странах, где он запрещен или частично заблокирован, включая Китай и Иран.

«В течение последних двух лет нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию разблокировки, чтобы опередить цензоров… Мы не хотим, чтобы эта технология становилась нерабочей и устаревшей. Вот почему мы решили направить наши ресурсы против цензуры в те страны, где Telegram все еще запрещен правительствами — в частности в Иран и Китай», — заявил соучредитель и исполнительный директор компании, Павел Дуров, который жил в России в течение многих лет, прежде чем заняться самообразованием. Об этом он написал в своем личном блоге.

Заявление вышло вслед за решением российского правительства отменить запрет Telegram на прошлой неделе. Приложение произвело впечатляющий рост в России даже после того, как оно было официально запрещено в стране в 2018 году из-за его отказа передавать ключи шифрования властям, которые затем будут иметь доступ к контенту пользователей. Ограничение побудило компанию запустить инициативу «Цифровое сопротивление» , которая предоставит пользователям средства антиблокировки.

В результате Telegram в течение нескольких недель возобновил доступ пользователей мессенджера на большей части территории России, и с тех пор этот запрет оставался неоднозначным. С 2018 года число активных пользователей за месяц удвоилось, достигнув 400 миллионов в мае, причем 30 миллионов из России.

Несмотря на свою популярность, приложение находится в подвешенном состоянии, поскольку справляется с недовольными инвесторами, которые вкладывали большие деньги в амбициозный проект блокчейна компании — Telegram Open Network, который внезапно был закрыт в мае из-за запрета американского регулятора.

Непонятно, почему Россия вдруг решила изменить курс на Telegram. В своем заявлении Роскомнадзор, телекоммуникационный орган, который первоначально распорядился запретить платформу, сообщил, что решение было принято после того, как была оценена «готовность, выраженная основателем Telegram, противостоять терроризму и экстремизму».

Это неизбежно подняло вопросы о той уступке, на которую Telegram пошел с российским государством. Дуров подчеркнул, что его компания использует передовые технологии для обнаружения и предотвращения террористических актов без ущерба для конфиденциальности пользователей, что соответствует духу Telegram. Время покажет, как приложение может выполнять две сложные задачи, которые широко рассматриваются как взаимоисключающие.

У правительства также может быть мотив разблокировать Telegram, который особенно популярен среди российской молодежи, поскольку конституционное голосование, которое может продлить власть Путина, запланировано на следующий месяц.

Павел Дуров отаже обратил внимание на усилия компании по борьбе с терроризмом и политику конфиденциальности. «Нет никаких внезапных изменений л секретных сделок», — написал он в твиттере.

Многие пользователи в странах, где Telegram недоступен, например, в Китае, запускают приложение с виртуальными частными сетями (VPN) или другими прокси-серверами. Приложение превратилось в убежище для китайских пользователей для обмена и обсуждения информации, подвергнутой цензуре со стороны властей.

Например, после подавления Пекином биткойнов в 2017 году трейдеры устремились к Telegram и другим зашифрованным мессенджерам, которые были недоступны правительству Китая. В начале этого года многие граждане Китая, стремясь прояснить ситуацию с коронавирусом, обошли Большой брандмауэр, чтобы присоединиться к каналам Telegram, поддерживаемым добровольцами, которые делятся почасовыми обновлениями о Covid-19. Так, один из крупнейших китайских каналов, посвященных коронавирусу, собрал более 85 000 подписчиков.

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