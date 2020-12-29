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Студия Disney назвала дату релиза фильма «Круэлла»

Студия Disney назвала дату релиза фильма "Круэлла"

Студия Disney назвала дату релиза сольного фильма о Круэлле Девиль — старт проката «Круэллы» запланирован на 28 мая 2021 года.

Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и др. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Я, Тоня»).

Приквел расскажет о юности знаменитой злодейки из «101 далматинца». Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Девушка учится на дизайнера и параллельно работает на богатую баронессу. Фильм расскажет, что подтолкнуло антигероиню на путь живодерства.

29 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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