Как Далтон Гомес завоевал сердце Арианы Гранде Перезапуск «Фантастической четверки» нашел своего режиссера » Студия Disney назвала дату релиза фильма «Круэлла» Студия Disney назвала дату релиза сольного фильма о Круэлле Девиль — старт проката «Круэллы» запланирован на 28 мая 2021 года. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и др. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Я, Тоня»). Приквел расскажет о юности знаменитой злодейки из «101 далматинца». Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Девушка учится на дизайнера и параллельно работает на богатую баронессу. Фильм расскажет, что подтолкнуло антигероиню на путь живодерства.

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