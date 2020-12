ООН призвала сделать 2021-й «годом исцеления» Продажи российского оружия рухнули на 17% » США перебросили к Ирану ударную группу и 240 «томагавков» США резко увеличили присутствие военно-морских сил у побережья Ирана, перебросив в Персидский залив авианесущую группу, две подлодки, а также несколько крейсеров и эсминцев, вооружение которых насчитывает более 240 крылатых ракет Tomahawk.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Пентагона, в Аравийское море прибыла ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN-68), который сопровождают три эсминца, оснащенных по меньше мере 48 крылатыми ракетами, а также ударная подлодка с 12 ракетами. Помимо этого, в акватории Персидского залива находится атомная подводная лодка USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk, два крейсера — USS Port Royal (CG-73) и USS Philippine Sea (CG-58), которые несут по 26 таких ракет. К американским силам присоединилась израильская подлодка, которая, как пишет The Times оf Israel, прошла Суэцкий канал в направлении Персидского залива 21 декабря. Армия обороны Израиля официально не подтвердила эти сообщения, однако глава генштаба Авив Кохави заявил о «растущей угрозе» со стороны Ирана и его радикальных партнеров в лице Сирии, Палестины и ливанской группировки «Хезбола». «Мы готовы защищать себя, наших друзей и партнеров в регионе, мы готовы реагировать, если потребуется», — заявил Кохави. В Тегеране тем временем назвали вояж израильской подлодки «актом агрессии» и пригрозили ответить. «Это будет замечательная мишень для нас», — заявил официальный представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике меджлиса Аболфазл Амоуей. В Иране опасаются «внезапных событий» в последние дни президентства Дональда Трампа и в экстренном порядке разворачивают системы ПВО вокруг ядерных объектов, рассказали Al Qabas высокопоставленные источники в Исламской республике. В ожидании возможной американской атаки комплексы иранского и российского производства установлены для защиты заводов по обогащению урана в Фордо и Натанзе. Одновременно ракеты малой дальности и беспилотники переброшены на юг Ирака, где расположены лагеря близких Ирану вооруженных группировок. Новый виток напряженности вокруг Ирана спровоцировало убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, возглавлявшего иранскую ядерную программу. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль. Спустя месяц ракетной атаке подверглось посольство США в Багдаде, и Вашингтон возложил ответственность на Иран. В начала ноября источники в Пентагоне сообщили The New York Times, что высокопоставленные американские военные опасаются, что Трамп может начать военную операцию против Ирана в последние недели своего пребывания в Белом Доме. По их словам, антииранская операция может носить как открытый, так и секретный характер, сродни той, чтобы была проведена 3 января, когда американским ударом в районе аэропорта Багдада был уничтожен командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

