Мировая торговля упала в этом году более чем на 14%

Мировая торговля в уходящем году сократилась в целом на 14,5%, предварительно подсчитали в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

При этом, в основном из-за пандемии, объем международной торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,9%.

Как полагают эксперты комиссии, на общем фоне «двухпроцентное падение в странах ЭСКАТО сулит более радужные перспективы», сообщает Центр новостей ООН.

Напомним, в начале декабря Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем обзоре заявила, что перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным.

«Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы», — отмечали эксперты организации.

Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.

«После существенного падения — на 4,2% — в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. В целом, к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться», — указывали в ОЭСР.

До этого, в начале ноября, Европейская комиссия на фоне пандемии коронавирусной инфекции ухудшила оценки по динамике мирового ВВП на 2020–2021 годы. Как следует из нового доклада регулятора, в 2020 году Еврокомиссия теперь ожидает снижения мирового ВВП на 4,3%. Оценка ухудшена на 0,8 процентного пункта по сравнению с весенним прогнозом. Ожидания на 2021 год были скорректированы также в сторону снижения — на 0,6 процентного пункта до роста в 4,6%. Впервые Еврокомиссия дала прогноз роста глобального ВВП на 2022 год — 3,6%.

В докладе подчеркивалось, что «мировая экономическая активность, которая уже замедлилась с 2018 года, оказалась под ударом пандемии COVID-19, что привело к беспрецедентной рецессии в первой половине 2020 года».

В середине октября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что мир может недосчитаться почти $30 трлн в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. По ее словам, «на протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП».

Ранее Международный валютный фонд улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП — как ожидается, в текущем году глобальная экономика сократится на 4,4%, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.