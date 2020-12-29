Меган Маркл и принц Гарри выпустили свой первый аудиоподкаст на Spotify

В середине декабря стало известно, что 39-летняя Меган Маркл и ее 36-летний супруг принц Гарри заключили контракт с интернет-сервисом потокового аудио Spotify и стали ведущими подкаста. И вчера они представили свой первый специальный выпуск.

Гостями герцогов Сассекских стали их друг, знаменитый певец Элтон Джон, победительница трех турниров Большого шлема, известная теннисистка Наоми Осака, телеведущий Джеймс Корден, продюсер Тайлер Перри (именно его дом арендовали супруги в Лос-Анджелесе, пока не приобрели свой) и другие.

Это люди, которые вдохновляют нас и которыми мы восхищаемся,

— сказала герцогиня.

Своих гостей супруги попросили записать аудиодневники для этого подкаста.

Нам было любопытно послушать, о чем они будут размышлять, когда у них появится свободная минутка,

— объяснили Меган и Гарри.

Так, Элтон Джон рассказал, что он был на гастролях, когда в Великобритании начался локдаун. В Англию он вернулся только в мае.

Это было так странно, потому что все шло полным ходом, а потом резко остановилось. Мне 73 года, я диабетик и нахожусь в зоне риска,

— рассказал он.

Певец также отметил важность таких приложений, как Zoom, позволявших во время пандемии общаться с близкими и друзьями по видеосвязи.

Я лечусь от алкоголизма, поэтому каждое воскресенье у меня проходят встречи анонимных алкоголиков. Я общаюсь со своими друзьями, которых знаю уже около 30 лет, и это здорово. И если бы не зум, я не знаю, что бы я делал. Это было спасением,

— признался он.

Элтон Джон, Меган Маркл и принц ГарриСами супруги поблагодарили врачей, медсестер и всех тех, кто трудился на передовой, помогая в борьбе с коронавирусом, и завершили подкаст праздничным тостом за предстоящий год и надежды на будущее.