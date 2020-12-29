Американский тренер назвал причины скандального разрыва с Усиком

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что прекратил сотрудничество с украинским боксером, потому что он не прислушивался к его советам

Об этом Башир рассказал в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

По словам Башира, когда он тренировал Усика, на боксера своими советами негативно влияли посторонние лица.

«Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно. Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать. Как можно подготовить боксера, когда он слушает других? У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать «, — сказал Башир, который в начале карьеры работал в команде легендарного американца Мохаммеда Али.

Он добавил, что проблемой многих боксеров является то, что они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами.

«У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чего я тебя учу, то можешь двигаться вперед», — сказал Башир.

Джеймс Али Башир в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу, который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 боксер прекратил сотрудничество с американцем.