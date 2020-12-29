9 культовых фильмов, которые обязательно должен посмотреть каждый

Мы подготовили подборку культовых фильмов, которые стоит пересмотреть, ведь из-за своего необычного сюжета, игры актеров и посыла, некоторые из них очень полюбились зрителям.

«1+1», 2011 год

Этот фильм снят на реальных событиях, но уже успел стать культовой картиной. В нем рассказывается история о настоящей мужской дружбе аристократа Филиппа и обычного рабочего и бывшего заключенного Дрисса, который сначала устраивается к нему на работу. Филипп — не может ходить и прикован к инвалидному креслу, но это не мешает Дриссу разнообразить его жизнь и добавить в нее новые знакомства и приключения.

«Великан», 1998 год

Это фильм о двух одиноких школьниках, которые из-за своих особенностей не могут противостоять миру и постоянно становятся объектами насмешек в школе. Они очень разные дети: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной. Но после знакомства жизнь детей кардинально меняется, ведь они решают дружить и объединяются в отважного и могучего рыцаря-великана.

«12 разгневанных мужчин», 1957 год

Сначала может показаться, что этот фильм скучен, ведь все его действие происходит в одном помещении и с одними и теми же героями, но это совсем не так. Картина настолько захватывающая и наполнена глубоким смыслом, что пролетает просто незаметно.

В фильме рассказывается истории о суде присяжных, которым предстоит вынести свой вердикт: виновен или нет. Но подсудимый — чернокожий мальчик, которого обвиняют в убийстве собственного отца и ему грозит электрический стул.

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год

Культовая картина, снятая по одноименному роману американского писателя Кена Кизи. Фильм немного отличается от оригинально произведения, но при этом ничуть не уступает ему.

Это тяжелый фильм, действие которого происходит в сумасшедшем доме, где царят свои порядки. Но как-то там появляется новый пациент МакМерфи, который таким способом пытается избежать тюремного заключения. Там ему приходится столкнуться с суровыми правилами и распорядком, установленными тамошней старшей медсестрой Рэтчед.

«Начало», 2010 год

Это один из лучших фильмов с участием Леонардо Ди Каприо, в котором он сыграл талантливого вора по имени Кобб. Но он работает в очень необычном месте — подсознании, похищая ценные секреты во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим.

В жизни он наделал много ошибок, но вот ему предоставляется шанс все перечеркнуть и исправить. Но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Теперь его задача — не украсть идею из головы жертвы, а внедрить ее ей.

«Интерстеллар», 2014 год

Это сложный научно-фантастический фильм о времени, когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят к продовольственному кризису. Теперь человечеству для спасения нужно найти планету с подходящими условиями, чтобы выжить.

Эта миссия достается инженеру и бывшему пилоту НАСА Джозефу Куперу. Он и его команда отправляются на корабле Endurance в недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы выйти за привычные космические границы и покорить грандиозные расстояния во время их межзвездного путешествия.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», 2017 год

Это картина получившая множество знаковых в мире кино наград и признание зрителей. В фильме показана история отчаявшейся матери Милдред Хейс, которая переживает смерть своей дочери, которую изнасиловали и убили. Преступник так и не найден, у полиции нет ни одной зацепки по этому делу.

Чтобы наконец-то привлечь внимание к своей проблеме и напомнить полиции о том, что чем они должны заниматься, Милдред решает арендовать три билборда и разместить на них ответ местному шерифу, указывая на его бездействие.

«Трасса 60», 2002 год

Как ни странно, но этот фильм-притча, несмотря на свою популярность, философский подтекст и множество хороших актеров, провалился в прокате сразу после выхода. Но пусть вас это не смущает, ведь это одна из тех картин, которые действительно нужно посмотреть хоть раз в жизни.

В «Трассе 60» рассказывается истории Нила Оливера, который однажды встречает некоего чудоковатого О. Ж. Гранта, а тот предлагает ему совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США.

«Бегущий по лезвию», 1981 год

Это знаменитый фантастический фильм Ридли Скотта, в котором показано человечество, разделенное на классы людей и репликантов.

Отставной детектив из специального космического подразделения Рик Декард снова возвращается к работе. Его задача — выследить и уничтожить совершившей побег из космической колонии и прибывших на Землю репликантов, которые вышли из-под контроля.

Но однажды Рик влюбляется в одну из репликанток Рейчел и начинает сомневаться в том, что делает.