В России предлагают передать ФСБ «особые права»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предлагает расширить свои полномочия. Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», с которым ознакомился Znak.

Из текста следует, что ФСБ просит разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц».

Также в ведомстве хотели бы организовывать и осуществлять производство: дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности; по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности.

Если поправки вступят в силу, то сотрудники ФСБ смогут получать дополнительные выплаты «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».