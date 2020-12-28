Космическая перчатка астронавта будущего сможет управлять дронами и стрелять лазерами из пальцев

Европейское космическое агентство (ESA) представило новую концепцию перчаток для скафандра астронавтов будущего. Перчатка на фото –с совместная разработка французской компании Comex и дизайнера Агаты Медиони.



Напомним, что история скафандра насчитывает почти столетие, при этом перчатки – один из самых сложных его компонентов, ведь они должны одновременно быть прочными и функциональными, обеспечивая достаточную подвижность для рук в процессе выполнения различных операций.

К сожалению, современные космические перчатки далеки от совершенства. В частности, американская версия грешит неуклюжестью, промерзает в районе кончиков пальцев и даже иногда травмирует астронавтов.

Представленные ESA перчатки имеют дополнительные функции помимо защиты рук от космического холода и вакуума. К примеру, их можно использовать для управления марсианским дроном или лунным ровером с помощью жестов. Они могут «выстреливать» интегрированным лазерным лучом для измерения расстояния до предметов.

И, наконец, на них установлен дисплей для отображения уровня кислорода. На современных скафандрах он находится на торсе, и астронавты вынуждены использовать специальное зеркальце на запястье, чтобы увидеть показания.

Материал новых перчаток выдерживает перепады температур от +120 до –170 °C и обеспечивает комфортные и безопасные условия работы астронавта.