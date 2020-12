Самый большой айсберг в мире начал стремительно таять » ИИ научили «саркастично» оценивать музыкальный вкус пользователей Бот How Bad Is Your Spotify (Насколько плох ваш Spotify), представленный цифровым изданием Pudding, анализирует учетную запись пользователя Spotify и оценивает его музыкальный вкус. Теперь, когда многие программы искусственного интеллекта способны определять различные языковые шаблоны на основе анализа больших данных, они начинают казаться все более человечными. Одним из новых примеров этой пугающей тенденции является разработка цифрового издания The Pudding. Его разработчики выпустили искусственный интеллект, который общается с пользователем как осуждающий музыкальный сноб. Новый бот будет просматривать вашу библиотеку Spotify и беспощадно оскорблять вас, исходя из вашего вкуса. Стоит дать боту разрешение на доступ к профилю в Spotify, как он вынесет вердикт музыкальному вкусу пользователя. Зачастую в крайне ироничной и саркастичной форме. Как заявляют разработчики бота, «наш сложный искусственный интеллект оценит ваш ужасный музыкальный вкус». Сообщается, что ИИ обучен двумя инженерами — Майком Лачером и Мэттом Дэниелсом. Выполнение программы занимает минуту или две, в зависимости от того, насколько быстро пользователь отвечает на несколько вопросов с множественным выбором, относящихся к его музыкальным предпочтениям. Что касается точности, программа исключительно хорошо описывает личностные характеристики пользователей, отмечают пользователи, которые уже пообщались с ИИ. Если вам не терпится узнать, что приложение скажет по поводу вашего музыкального вкуса, то вам необходимо войти в свой Spotify через сайт The Pudding. https://hightech.fm/2020/12/25/judge-my-spotify

