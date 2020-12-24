В Италии ввели полный локдаун на период праздников

Жесткие ограничения будут действовать в Италии с 24 декабря по 6 января во избежание вспышки коронавируса в праздничные дни.

В стране будет ограничено передвижение между регионами, городами и даже внутри населенных пунктов. Исключения предусмотрены для поездок по работе, возвращения домой, проблем со здоровьем или других экстренных случаев.

Выходить из дома можно будет для пробежки в одиночку, выгула собаки и покупки продуктов, а также для посещения друзей (весной это было запрещено).

Кроме того, сохраняется в силе комендантский час с 10 вечера до 5 утра и обязательный «масочный» режим. В некоторых регионах закроются непродовольственные магазины.