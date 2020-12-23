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Телеканал коллаборантов в Украине впервые транслировал пресс-конференцию Путина

Телеканал коллаборантов, финансируемый окружением Медведчука, в Украине впервые транслировал пресс-конференцию Путина

Украинский телеканал «НАШ» наказали за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил на сайте, что таким образом были нарушены законы страны.

Регулятор объявил каналу предупреждение из-за распространения необъективной информации. «Все темы освещались с позиций президента и правительства Российской Федерации. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер», — говорится в сообщении.

В совете подчеркнули, что комментарии в эфире не сопровождались сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала и общественности. Регулятор заключил, что подобное одностороннее освещение информации, без объективности, «потенциально может негативно повлиять на динамику демократических процессов в Украине и исказить их».

Помимо предупреждения, компанию обязали в течение месяца привести эфиры в соответствие с требованиями украинского законодательства.

23 декабря, 2020 | Category: Новости, США, Украина
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