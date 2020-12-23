Сын одного из самых богатых людей в мире Бернара Арно Александр объявил о помолвке

Один из сыновей 71-летнего французского миллиардера (его состояние оценивается в 107 миллиардов долларов США) и президента группы компаний LVMH Бернара Арно, 28-летний Александр, объявил о помолвке со своей 28-летней возлюбленной Жеральдин Гюйо. Этой радостной новостью наследник модной империи сам поделился в своем инстаграме: он опубликовал их фото с Жеральдин, сделанное на крыше ресторана, а в подписи к нему рассказал об их помолвке.

Обручился со своей родной душой и лучшей подругой,

— подписал снимок Александр.

Александр Арно и Жеральдин Гюйо

Такой же кадр в своем инстаграме несколько часов назад опубликовала и Жеральдин. В комментарии к нему она сообщила, что готова говорить «да» своему возлюбленному хоть миллион раз.

Неизвестно, сколько именно Александр и Жеральдин были вместе, прежде чем обручились, однако их совместные фото в инстаграме начали появляться еще в 2019 году.

Александр Арно, как и его старший брат Антуан, работает в компании своего знаменитого отца. С 24 лет он возглавляет премиальный бренд багажа и аксессуаров Rimowa, принадлежащий холдингу LVMH. К слову, именно Александр убедил своего отца купить эту немецкую фирму, которая до этого в течение 119 лет оставалась семейным бизнесом.

Его избранница Жеральдин Гюйо также занимается модой. Она окончила знаменитую школу искусств Central Saint Martins, выпускниками которой были Джон Гальяно, Александр Маккуин и многие другие, после чего основала свой собственный бренд по производству головных уборов, аксессуаров из кожи и ювелирных украшений. В этом году она вошла в рейтинг американского Forbes под названием «30 до 30», в который были включены самые успешные представители розничной и интернет-торговли моложе 30 лет.

Напомним, что не так давно узами брака себя связал и Антуан, старший брат Александра. Он женился на российской супермодели Наталье Водяновой, с которой вместе уже больше девяти лет. Еще до свадьбы у них родилось двое общих сыновей: Роман и Максим. Изначально Антуан и Наталья задумывали пышное торжество на 300 гостей, но отложили праздник до лучших времен из-за пандемии коронавируса. В итоге Водянова и Арно лишь скромно расписались в здании парижской мэрии: на эту церемонию были приглашены только родные и близкие пары.