Знаменитые актрисы с нестандартной красотой

Как бы там в медийном пространстве не старались подогнать всех девушек под одни стандарты красоты, недостаточно иметь просто привлекательные внешние данные. Тем более пластическая хирургия ушла вперед и может любой желающей сделать «губы как у Джоли» и вообще изменить черты лица. Но актрисы в нашей подборке не стали гоняться за канонами и отказались переделывать себя, сумев пойти против стереотипов. Ведь главное – это талант, харизма, обаяние, уверенность в себе и внутренняя гармония. На фоне шаблонных красавиц они, наоборот, смотрятся выигрышно, выгодно выделяясь среди остальных коллег.

Инна Чурикова (76 лет)

Инна Чурикова с детства мечтала стать актрисой, была звездой всех школьных мероприятий и любила находиться в центре внимания. Но первая же попытка поступить в учебное заведение, где ковали актерские кадры, обернулось неудачей: девушку не взяли именно из-за нестандартной внешности. Но абитуриентка не сдалась и подала документы в Щепкинское училище. Однако и здесь не сразу все пошло гладко: педагоги сомневались, нужна ли им такая студентка, но Вениамин Цыганков решился взять Чурикову на свой курс. Марфуша в сказке «Морозко» — одна из первых ролей Инны в кино. Когда актриса увидела себя на экране, то не смогла сдержать слез: такой она себе показалась некрасивой. Она даже хотела отказаться от карьеры актрисы, но передумала. Однажды девушку заметил режиссер Глеб Панфилов и пригласил сняться в фильме «В огне брода нет». Эта картина стала для Чуриковой судьбоносной: она получила не только славу и признание, но и любовь. С Панфиловым народная артистка СССР живут вместе уже больше 50 лет, и супруг считает свою избранницу самой красивой женщиной на свете. И с этим спорить никто не собирается, ведь зрители просто обожают актрису.

Мерил Стрип (70 лет)

Голливудская актриса никогда не считала внешность своим козырем, и эта позиция, наоборот, принесла ей успех. Но своего добиться она смогла не сразу. Когда в 1976 году Стрип пришла на кастинг фильма «Кинг-Конг», режиссер Дино Де Лаурентис в выражениях не стеснялся. Да, он хотел видеть «свежее» лицо, но, по его словам, не до такой же степени. Но Мерил не отчаялась и через три года добилась статуса суперзвезды. А в 1985 году она стала первой актрисой, получившей гонорар 3 млн долларов за фильм «Из Африки». В дальнейшем многие именитые режиссеры хотели видеть именно ее в своих картинах и готовы были заплатить куда большие деньги. Голливудская звезда трижды получила «Оскар», а многие авторитетные критики именно ее единогласно признают величайшей актрисой всех времен. Да и в фильмах Стрип чаще всего играет элегантных и уверенных в себе женщин. Какие стандарты? Мерил сумела доказать, что она вне их.

Лия Ахеджакова (81 год)

Лия Ахеджакова тоже с детства мечтала стать актрисой, но, глядя в зеркало, понимала, что успеха ей добиться будет нелегко. Не верил в успех дочери и отец, который, будучи режиссером, запрещал ей выходить на сцену. Именно поэтому после окончания школы девушка подала документы в Институт цветных металлов и золота. Но хватило ее всего на полтора года, и Лия рискнула попробовать поступить в ГИТИС. И у нее получилось, но после окончания учебного заведения Ахеджаковой доставались в основной эпизодические и комедийные роли. Все изменилось после того, как актриса перешла в «Современник», где ей доверили по-настоящему серьезную работу. А затем произошла встреча с Эльдаром Рязановым, который видел в роли Верочки в «Служебном романе» именно Ахеджакову. И она не подвела: с ролью кокетливой секретарши-модницы артистка справилась блестяще и стала эталоном стиля. С тех пор Лия Меджиджовна, обладающая совсем не сценической внешностью, остается одной из самых любимых зрителями актрис.

Барбра Стрейзанд (78 лет)

Сильный дух – вот что помогло голливудской актрисе и певице добиться успеха. Ведь с большими трудностями она столкнулась уже в раннем детстве. Когда умер отец, Барбре был всего один год. Вскоре в их доме появился отчим, который обижал девочку. Да и мать не спешила дарить ласку ребенку, всячески унижая и оскорбляя его. Пожалуй, Крыса и Заморыш – одни из самых «ласковых» эпитетов, которыми она осыпала дочь. Одноклассники тоже издевались над девушкой, имеющий слишком большой нос, костлявую фигуру и раскосые глаза. Однако Стрейзанд признается, что часто смотрела в зеркало и внушала себе, что она красивая. Тогда и исчезли все комплексы. А в послужном списке актрисы два «Оскара», «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус»… Подобных достижений в искусстве смогли достичь всего единицы.

Екатерина Васильева (74 года)

В отличие от большинства актрис в этой подборке, которые вынуждены были выбивать свое место под солнцем, Екатерина Васильева поступила во ВГИК с первой попытки, сразу стала звездой курса и без труда получила первые роли. Те, кто общался с ней, позже вспоминали, что она была такой харизматичной, что никто даже не обращал внимания на ее нестандартную красоту. Актриса снялась в «Соломенной шляпке», «Чародеях», «Обыкновенном чуде» и других картинах – всего в фильмографии Васильевой свыше 130 работ. Однако в начале 90-х Екатерина неожиданно ушла из театра и стала послушницей в монастыре. Правда, через три года она вернулась на сцену и в кино, но, призналась, что на каждую роль просит благословения у духовного наставника. Сын актрисы, кстати, стал священником и воспитывает семерых детей.

Сара Джессика Паркер (55 лет)

Актриса вспоминает, что однажды пришла домой и пожаловалась маме на то, что недовольна своими близко посаженными глазами, большим носом и острыми коленками. На что получила ответ, что ничего не поделаешь, придется донашивать это всю жизнь. Несмотря на «недостатки», спустя много лет Саре Джессике удалось получить роль в культовом сериале «Секс в большом городе» и стать иконой стиля и кумиром миллионов. Хотя Паркер признается, что рисковала всю жизнь стать заложницей роли дурнушек, она не боялась идти против течения. К тому же и многие именитые мужчины (среди них Роберт Дауни-младший, Роберт Кеннеди-младший, Николас Кедж) не смогли устоять перед ее чарами. Сама же Сара Джессика уже больше 20 лет счастливо живет с Мэттью Бродериком.

Алиса Фрейндлих (85 лет)

Алиса Фрейдлих не боится играть роли «некрасивых» женщин, а ее «мымра» из «Служебного романа» принесла актрисе всенародную любовь. Сама артистка позже признавалась, что для нее так и осталось загадкой успех у зрителей этого образа. Хотя по окончании Ленинградского театрального института, девушка, устроившись в местный театр, получала только роли, которые ей не нравились. Она сильно переживала из-за этого, но сейчас признается, что это было хорошей жизненной школой. Позже Фрейдлинх сумела закрепиться в театральных кругах, но в кино ее не брали – в дебютной картине «Неоконченная повесть» ее имени не было даже в титрах. Но Алиса Бруновна смогла доказать, что нетипичная внешность – это только плюс, воплотив на экране образ самой королевы Анны в фильме «Три мушкетера».

Тильда Суинтон (59 лет)

Инопланетянка, внеземная, снежная королева, эльф, андрогин… — как только не называют Тильду Суинтон. Глядя на нее, и правда, кажется, что она прилетела из другой планеты. Впрочем, сама актриса гордится своими дворянскими корнями – основатель ее рода был из числа богатых шотландских помещиков. Впрочем, о том, чтобы стать актрисой, Тильда никогда не мечтала: она посещала одну из лучших английских школ, а лицедейство в ее семье считалось неблагородным делом. Но позже Суинтон увлеклась театром, а затеем начала сниматься и в кино. Мировую славу ей принес фильм «Орладно», для которого ее необычная внешность пришлась как нельзя кстати: в картине актриса сыграла человека, бывшего сначала мужчиной, а затем ставшего женщиной. Аристократическая звезда очень избирательно относится к ролям, выбирая лишь самые интересные. При этом вызывает восхищение ее умение перевоплощаться: к примеру, в фильме «Доктор Стрендж» она сыграла духовного наставника неопределенного пола, а в «Девушке без комплексов» воплотила образ гламурной красотки.

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