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«Поездка в Америку 2» — первый постер с непереводимой шуткой

"Поездка в Америку 2" — первый постер с непереводимой шуткой

Amazon Studios выпустила первый тизер-постер ожидаемого комедийного сиквела «Поездка в Америку 2» в преддверии релиза дебютного трейлера. Кино выйдет 5 марта 2021 года на Prime Video.

Премьера картины должна была состояться в этом декабре, но Amazon выкупил фильм у киностудии за $ 120 млн.

История опять начинается в Замунде — процветающем королевстве, где королём недавно стал Аким. Но он и его верный товарищ Семми вынужден опять покинуть свой африканский рай и отправиться на поиски уморительных приключений в Нью-Йорк, где всё началось.

22 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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