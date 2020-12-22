«Поездка в Америку 2» — первый постер с непереводимой шуткой

Amazon Studios выпустила первый тизер-постер ожидаемого комедийного сиквела «Поездка в Америку 2» в преддверии релиза дебютного трейлера. Кино выйдет 5 марта 2021 года на Prime Video.

Премьера картины должна была состояться в этом декабре, но Amazon выкупил фильм у киностудии за $ 120 млн.

История опять начинается в Замунде — процветающем королевстве, где королём недавно стал Аким. Но он и его верный товарищ Семми вынужден опять покинуть свой африканский рай и отправиться на поиски уморительных приключений в Нью-Йорк, где всё началось.