Американская певица Кэти Перри притворялась актрисой Зои Дешанель ради прохода в ночные клубы. Об этом она сообщила во время прямого эфира, запись которого опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Исполнительница пообщалась со звездой фильма ««500 дней лета» и призналась, что раньше пользовалась их внешним сходством. «Когда я переехала в Лос-Анджелес лет 18 назад, я была никем. А ты уже тогда была очень популярна, было ощущение, будто Зои Дешанель управляет миром», — рассказала Перри.

Она вспомнила, что после переезда у нее не было денег, однако она часто посещала клубы. Чтобы попасть в ночные заведения, она притворялась похожей на нее актрисой.

Дешанель ответила, что знала об этом. Многие люди говорили ей, что видели ее в тех или иных местах, в которых на самом деле артистка не появлялась. Актрисе также говорили, что она похожа на Кэти Перри, однако она не знала, о ком речь.

«А потом, когда я впервые встретил тебя, мне было так приятно, что ты такая красивая», — сказала Дешанель. Перри в свою очередь призналась, что, посещая клубы, вела себя по-настоящему дико, и извинилась перед актрисой за то, что использовала ее имя для прохода в ночные заведения.