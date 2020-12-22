Астрономы впервые за 40 лет обнаружили сигнал, похожий на инопланетный

Исследователи все еще готовят документ об открытии, и данные не были обнародованы. Но сигнал, как сообщается, представляет собой узкий луч радиоволн 980 МГц, обнаруженный в апреле и мае 2019 года на телескопе Parkes в Австралии. Телескоп Parkes является частью проекта Breakthrough Listen стоимостью $100 млн долларов, направленного на поиск радиосигналов от технологических источников за пределами Солнечной системы. Сигнал 980 МГц появился один раз и больше никогда не обнаруживался. Эта частота важна, потому что, как указывает Scientific American, имено в этой полосе радиоволн обычно отсутствуют сигналы от искусственных кораблей и спутников.

Breakthrough Listen постоянно обнаруживает необычные радиосигналы — между земными источниками, естественным радиосигналом Солнца и естественными источниками за пределами Солнечной системы существует множество радиоволн, прыгающих вокруг. Но этот сигнал, похоже, пришел непосредственно из системы Проксима Центавра, всего в 4,2 световых года от Земли. Еще более заманчиво то, что, сигнал, как сообщается, немного сдвинулся во время наблюдения. Э о напомнило астрономам сдвиг, вызванный движением планеты. У Проксима Центавра есть одна известная скалистая планета, которая походит на Землю и больше ее на 17%.

The Guardian процитировала неназванный источник, имеющий доступ к данным об этом сигнале, который заявил: «Это первый серьезный кандидат на инопланетную связь после Wow-сигнала — известного радиосигнала, обнаруженного в 1977 году, который также напоминал сигнал от внеземного корабля. Но Guardian предупреждает, что этот сигнал «вероятно, тоже имеет земное происхождение».