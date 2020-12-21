Тарас Шевченко, самурай и ковбои: Какой получилась комедия «Бесславные крепостные»

Когда пару лет назад мир увидела выставка художника-иллюстратора Александра Грехова «Квантовый скачок Тараса Шевченко», Украина рыдала. Кто-то от восторга, потому что идея изобразить ключевого для украинской литературы поэта в целой куче маскультных образов – от Человека-паука до Джека Воробья, от Дэвида Боуи до Верки Сердючки – была потрясающе своевременной и при этом визуальным языком, понятным и школьнику, и профессору, раскрывала идею: Шевченко – наше все. Некоторые же рыдали от злости, потому что не могли понять юмора и воспринимали эту серию изображений, как надругательство над великим поэтом. Людям из второй категории на комедию Романа Перфильева «Бесславные крепостные» лучше не ходить, чтобы поберечь свои нервы.

Все дело в том, что созданная Перфильевым для постановки история представляет собой отборную дичь, в которой смешаны крепостные, помещики, самураи, ковбои, ниндзя, Тарас Шевченко и есть один стереотипный иудей. Звучит чудовищно и практически безнадежно. Но если вдуматься, то те же «Мстители», по которым последние несколько лет мир сходил с ума, не менее безумная смесь бульдога с носорогом, наукой, технологиями, случайными мутациями и скандинавской мифологией. Если разобрать вселенную Marvel на составляющие, тут же захочется закричать: «Вы там совсем больные ублюдки, да?». И если комикс-гиганту можно подобным образом создавать целые культурные феномены, то почему украинскому кино нельзя? Очень даже можно!

Более того – нужно. Чтобы перебить тот мертворожденный образ писателей-страдальцев, заданный школьным курсом по украинской литературе. Так некоторое время назад по фейсбуку ходил пост, в котором Иван Франко представал эдаким супергероем с невероятными способностями, который обладал нечеловеческим умом и раз за разом делал мир лучше. Тысячи репостов и лайков под этой записью намекают нам на то, что давно назрела необходимость отойти от затхлых бронзовых безжизненных образов и сделать из тех же Шевченко, Франко, Леси Украинки и так далее живых людей, которыми они и были. А еще лучше – тех самых супергероев, в которых мир, очевидно, так нуждается сейчас.

Поэтому дать Тарасу Шевченко в руки японскую катану, а за пояс ему заткнуть пару американских револьверов было отличной идеей. В конце концов, существуют же комиксы о мастере ужасов Говарде Филлипсе Лавкрафте, о королеве детективов Агате Кристи, о создателе величайшей антиутопии Джордже Оруэлле и других писателях, в которых они словно погружаются в свои же произведения. И комиксы эти, надо сказать, пользуются успехом. А это значит, что и нашим «культурним діячам» вполне место в чем-нибудь подобном.

Итак, о чем же рассказывает комедия «Бесславные крепостные«? Это история молодого Тараса Шевченко (Максим Луцкий), который решает сбежать со своей возлюбленной Марией (Катерина Слюсар) от ее жестокого помещика. На своем полном препятствий пути он встречает воспитанного самураями выходца из Украины (Сергей Стрельников). Тот прибыл из Японии на историческую родину за неким артефактом своего учителя, которому не место там, где он находится. Оказывается, что враг у них один, и они объединяют усилия. Мешать протагонистам будут тот самый помещик (Андрей Малинович), а также грабящий округу под шумок коммунистической риторики «отнять и поделить» козак Богдан Чуба (Яков Ткаченко) и тоже приехавший из Японии богатый наркоторговец (Ген Сито). Будет в истории и еврейский торговец оружием (Андрей Борис) – местный трикстер. Все это оформлено красивыми динамичными съемками и приправлено потрясающей каскадерской работой: сцены с драками ниндзя вышли просто отлично – глаз не оторвать. Есть юмор, есть увлекательный сюжет, есть умеренное количество безумия – в общем, все, что нужно для успеха у зрителей.

Отдельная похвала авторам за то, что доверили образ Шевченко секс-символу современного украинского кино Роману Луцкому. Реальный Шевченко был далеко не монахом и пользовался у женщин успехом. Так что тут даже, считай, угодили исторической правде о поэте.

Но есть и один очень заметный недостаток. Хоть авторы фильма и всячески отрицают, что при создании «Бесславных крепостных» вдохновлялись Тарантино, уши старика Квентина торчат тут отовсюду – начиная от того самого безумного сюжета и операторских приемчиков, заканчивая титрами, постером и названием. Сеттинг и целые отдельные сцены тут взяты из «Джанго освобожденного», название отсылает к «Бесславным ублюдкам», боевка очень напоминает «Убить Билла» и список можно продолжать. Самое забавное, что такое следование тарантиновским приемам «Бесславным крепостным» было не слишком необходимо. Сюжет, в котором Тарас Шевченко бегает с катаной и дерется с ковбоями достаточно безумен, чтобы претендовать на определенную самобытность, а без фирменных резких наездов камерой вполне можно было обойтись – операторская команда Дмитрия Недри даже с вычетом этих эпигонских штучек вполне справлялась с тем, чтобы задать картинке хорошую динамику.

Да и с юмором у картины тоже все вполне сложилось. Да, это не изящная интеллектуальная игра смыслами. Зрителя тут веселят по-простецки: целыми тирадами из присказок про задницу и неожиданными отсылками к популярными киноцитатам (есть даже свое «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу»). Но все эти традиционные, в целом, приемы не выглядят тут протухшими. На пресс-показе журналисты где-то ухмылялись себе под нос, где-то хихикали, а где-то и откровенно хохотали. И не так, чтобы раз или два за фильм, а постоянно.

В общем, у Романа Перфильева получился вполне симпатичный фильм в выдуманном жанре «не истерн, не вестерн, а украинский самурайстерн» – веселый, яркий, красивый и с прикольной идеей в основе сценария. И такая нарочитая вторичность этому жизнерадостному трешу была, пожалуй, не нужна.

112.ua