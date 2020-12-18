Том Круз закрутил тайный роман с актрисой с 20-летней разницей в возрасте (фото)

Звезда и продюсер франшизы «Миссия: невыполнима» Том Круз закрутил тайный роман с актрисой Хейли Этвелл, снимающейся в седьмой части серии. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что между артистами 20-летняя разница в возрасте.

По словам собеседника газеты, Круз и Этвелл сблизились во время локдауна из-за пандемии коронавируса, а позже регулярно встречались после окончания съемок. Помимо этого, 58-летний американский актер и его 38-летняя коллега были замечены держащимися за руки на съемочной площадке фильма в Лондоне.