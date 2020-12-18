Секс без явного согласия приравняли к изнасилованию в Дании

В Дании секс без явного согласия приравняли к изнасилованию. Об этом пишет The Guardian.

Согласно документу, допустим любой половой акт, на который партнер дал искреннее согласие: оно может выражаться как устно, так и невербально. Если один из партнеров использует шантаж или оказывает давление, например, используя свои должностные полномочия, секс будет считаться изнасилованием. Новый закон вступит в силу 1 января 2021-го.

Фактически он ужесточает действующее законодательство, и это может увеличить число обвинительных приговоров. Раньше прокуратура должна была доказать, что преступник применил насилие или напал на кого-то, кто не мог сопротивляться.

По данным правительства Дании, 11,4 тысячи женщин в стране ежегодно переживают изнасилование.