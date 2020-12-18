Что посмотреть — Кинопремьеры этой недели

С совсем небольшим опозданием, как на 2020 год, всего на полгода позже запланированной премьеры на этой неделе в кинотеатрах наконец стартовал сиквел «Чудо-женщины» с Галь Гадот и Крисом Пайном. Кроме главного хита зрителям предлагают украинское фэнтези с максимально звездным кастом, историю боксера, которого называют «Реальный Рокки» и мультфильм о том, как важно мечтать. Рассказываем обо всех премьерах недели.

Сказка старого мельника

Режиссер: Александр Итигилов

В ролях: Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Остап Ступка, Алексей Богданович, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Евгений Нищук, Алексей Вертинский, Олеся Жураковская, Гарик Бирча

Специально к новогодним праздникам выходит в прокат украинское семейное фэнтези с приключениями и нечистью. По сюжету старый мельник собирает у костра детей, чтобы рассказать им сказку о бурсаке Миколе, который отправляется к пану Адаму, чтобы учить его дочь Христину грамоте. Но в дороге Микола узнает, что село, куда он направляется, захватила нечисть, а пан Адам попал к ней в плен. Вместе с Христиной он спешит ему на выручку. Но задача будет вовсе не из легких. Фильм примечателен максимально звездным кастом из популярных и любимых украинских актеров.

Чудо-женщина 1984

Режиссер: Патти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн, Кристен Уиг, Робин Райт, Конни Нильсен, Линда Картер, Джулиан Ферро, Габриэлла Уайлд, Кристоффер Полаха, Наташа Ротуэлл, Джонатан Аджайи, Соня Госвами

Ценой невероятных усилий студии и с параллельным выпуском на стриминге HBO Max, сиквел «Чудо-женщины» все же выходит в прокат в 2020 году. Пускай и в самом его конце. На сей раз вместо Первой мировой войны, события будут развиваться на фоне ярких восьмидесятых. Диана Принс вместе с возлюбленным летчиком Стивом Тревором будет бороться против новых злодеев. Главный из них, бизнесмен Макс Лорд, жаждет захватить мир, а на его сторону переходит бывшая подруга и союзница Дианы Гепарда.

Дебошир

Режиссер: Кен Кушнер

В ролях: Зэк Макгоун, Эми Смарт, Джо Пантольяно, Тэрин Мэннинг, Джейсон Джеймс Рихтер, Энтони Мангано, Роберт Клохесси, Артур Л. Бернштейн, Джозеф Д’Онофрио, Джозеф Р. Ганнасколи

Боксер Чак Уэпнер был легендой. Он начал с самых низов и в итоге оказался в одном ринге с сами Мохаммедом Али. Именно личность Уэпнера легла в основу Рокки – культового персонажа Сильвестра Сталлоне. С тех пор его так и называют «Реальный Рокки». Жизнь боксера походила на американские горки – то невероятные взлеты, то досаднейшие падения. Об отношениях Уэпнера с миром бокса, женщинами, алкоголем и самим собой и рассказывает спортивная драма «Дебошир».

Гол!

Режиссер: Тревор Харди

Мультфильм со слоганом «На всех забей – мечтай!» рассказывает о кротенке Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером на рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать на шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть в Кубке дикой природы по футболу. Но кроме заветного трофея, у кротенка есть еще одна мечта – очень благородная. Он хочет помочь своему отцу и спасти его шахту. И малыш начинает путь к этой мечте.