Астрономы нашли на Нептуне «искусственное» пятно

Астрономы обнаружили, что крупное темное пятно, замеченное в атмосфере Нептуна два года назад, неожиданно изменило траекторию движения. Как сообщается на сайте NASA, вместо того, чтобы дойти до экватора, оно развернулось и направилось обратно к северному полюсу. С чем связано такое поведение, ученым пока неизвестно.

Впервые атмосферные бури на Нептуне были обнаружены космическим кораблем «Вояджер-2» в 1989 году. Тогда он открыл Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше юпитерианского урагана Большое красное пятно. Однако в отличие от вихря на Юпитере, который наблюдается уже более 300 лет, оно оказалось менее долгоживущим и исчезло к 1994 году. Впоследствии телескопы наблюдали на газовом гиганте еще несколько атмосферных бурь, которые появлялись и исчезали примерно раз в два года.

В сентябре 2018 года телескоп «Хаббл» зарегистрировал в северном полушарии Нептуна атмосферную буру диаметром почти 7,5 тысячи километров. Через год после начала наблюдений астрономы заметили, что вихрь начал постепенно дрейфовать на юг к экватору, где он, согласно предсказаниям моделей, должен был исчезнуть из-за ослабления закручивающего действия сил Кориолиса, которые увеличиваются по направлению к полюсам и ослабевают у экватора. Однако к августу 2020 года темное пятно изменило направление движения и пошло обратно на север. Такое поведение вихря «Хаббл» зафиксировал впервые.

Кроме того, спустя некоторое время ученые рядом с большим пятном заметили второе, чуть поменьше. Его диаметр составляет 6,2 тысячи километров. Поскольку атмосферная буря находилась неподалеку от основного вихря, астрономы предположили, что когда-то она могла быть его частью. Один из сценариев предполагает, что именно благодаря «сбросу» этого фрагмента основной вихрь и изменил траекторию движения. Однако доказать это на данный момент невозможно.

Еще одной интересной особенностью стало отсутствие вокруг пятна ярких облаков-компаньонов, которые ранее наблюдались вокруг других вихрей. Возможно, они исчезли, когда атмосферная буря начала движение на юг, считают ученые. Яркие облака, как считается сегодня, представляют собой ледяные кристаллы метана и возникают, когда воздушные потоки из-за возмущений поднимаются над воронкой. По мнению ученых, отсутствие облаков может рассказать о процессах, происходящих в атмосфере Нептуна.