Ольга Сумская выдала правду о разводе с Паперным

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась подробностями личной жизни с телеведущей Снежаной Егоровой на ютуб-канале «Снежная Лавина».

Журналистка засмущала свою гостью вопросом о количестве мужчин и вывела на откровенный разговор. «Я не из святых. Все было, безусловно, влечения, но они не были такими яркими», — призналась Сумская.

Ольга вспомнила о своей первой встрече с актером Евгением Паперным, которого выбрала своим первым мужем. Они познакомились в театре, куда она еще молодой девушкой пришла на прослушивание. По словам Сумской, коллега с первых секунд покорил ее своим пением:

«Я услышала этот тембр и вот как-то екнуло в сердце: ого, вот это личность. Я как раз вышла, прочитав монологи, Корниенко сказал, что берет в труппу театра. Я окрыленная выхожу и вижу Евгения Васильевича, он пригласил меня в буфет: попить чаю с хлебом. Я почему-то запомнила это… Кто мог подумать, что я выйду за него замуж».

Ольга Сумская призналась, что отчасти относилась к Евгению, как к отцу, но при этом артист вел себя очень элегантно и красиво ухаживал за своей девушкой. По словам актриссы, влюбленную пару не смогли удержать ни уговоры знакомых, ни советы родителей. Тем более, что на тот момент Паперный уже был в разводе.

«В конфетно-букетном периоде он мог меня встретить с букетом хризантем, прямо в объятиях. Звонил родителям, узнавал, когда я приеду», — отметила знаменитость. — «Его предупреждали: Женя, остановись — 16 лет разницы в возрасте, что ты делаешь. Но нас было не остановить. Он тогда еще сказал: «пять лет, но мои», запрограммировал эти отношения».

Актриса подтвердила, что Евгений Паперный стал для молодой жены покровителем в театре и помогал получать хорошие роли, за что она ему до сих пор благодарна. Но в итоге Ольга сама ушла от мужа:

«Так сложилось и ничего с этим не поделаешь. Это было на глазах у всей труппы. Это был такой яркий период в моей жизни, когда нас снесло с Виталием, что Паперный выдержал, какую боль пережил — это одному Богу известно. Мы уже в том периоде отношений, когда все перегорело, и слава Богу. Этот вулкан прорвало, и все ушло. Он писал мне письма, одно я берегу для будущих поколений, не выбрасываю. Он слогом Чадского, грибоедовским, написал мне это письмо, его боль. Ох, как это мощно. Я Виталию не показывала это письмо».