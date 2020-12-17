«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»

В Испании проведена крупнейшая за 10 лет операции против сети по отмыванию денег «русской мафии, сообщила в среду Национальная полиция. В ходе серии рейдов, начавшихся в понедельник, на побережье Коста-Бланка, а также в Мадриде, Валенсии и на Ибице при были задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России.

Расследование, продолжавшееся с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели, говорится в заявлении полиции. Лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц.

К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах. Это, согласно заявлению полиции, помогало «мафии» годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.

«В ходе семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», — говорится в заявлении.

При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей. Банковские счета и активы на миллионы евро заблокированы.