Инопланетяне среди нас — о чем рассказал в интервью бывший глава космической службы Израиля Хаим Эшед

Бывший высокопоставленный сотрудник Израильского агентства по использованию космоса (ISA) Хаим Эшед (Chaim Eshed) сообщил СМИ, что инопланетяне существуют. Причем не где-то абстрактно в Галактике, а прямо в нашей Солнечной системе. И, по его словам, они активно сотрудничают с некоторыми странами.

Как пишет The Jerusalem Post, профессор Эшед дал интервью печатной газете «Едиот Ахронот» (‏ידיעות אחרונות‌‎, «Последние новости»). Он проработал около 30 лет в израильской оборонной и космической отрасли, стоял у истоков ISA, имеет звание генерала и трижды получал президентскую премию за повышение обороноспособности страны. По его словам, представители некой «галактической федерации» долгие годы сотрудничают с правительствами Израиля и Соединенных Штатов.

Интересы инопланетян касаются изучения «ткани Вселенной», но в чем именно заключается сотрудничество с людьми, Эшед не конкретизировал. Зато намекнул, что недавнее создание пятой ветви Вооруженных сил США — Космических войск — произошло неспроста. Мол, американцы развивают отношения с внеземной цивилизацией и в случае чего готовятся защищаться. Пожилой профессор не уточнил, когда человечество впервые встретилось с «галактической федерацией». Зато рассказал, что на Марсе давно функционирует секретная подповерхностная база: там проводят трехсторонние встречи представителей Израиля, США и инопланетян, а также различные исследования.

Отвечая на вопрос, почему он решил рассказать об этой тайне только (или именно) сейчас, Эшед признался, что ему теперь нечего терять: он уже получил все свои почести и награды. Кроме того, сейчас восприятие подобных вещей стало проще, особенно в академических кругах. «Если бы я заявил об этом пять лет назад, меня бы отправили в соответствующую лечебницу», — говорит 87-летний профессор. Наконец, он рассказал, что в своем желании раскрыть правду не одинок. По словам Эшеда, президент США Дональд Трамп едва не рассказал всем о «галактической федерации». Однако инопланетяне его остановили и попросили подождать, когда человечество будет готово, а пока такие новости не вызовут ничего, кроме массовой истерии.

Белый дом и израильское правительство никак не прокомментировали запрос NBC News. Представитель Пентагона Сью Гоф также промолчала. Что же касается экспертов в космических вопросах NASA, то они заявили, что признаков инопланетной цивилизации пока не обнаружено. «Хотя нам еще предстоит найти признаки внеземной жизни, NASA исследует Солнечную систему и то, что за ее пределами, чтобы помочь нам ответить на фундаментальные вопросы, в том числе, одиноки ли мы во Вселенной», — заявил представитель организации.

Идеи Эшеда изложены более подробно в опубликованной в ноябре публикации Агар Янаи «Вселенная за горизонтом — беседы с профессором Хаимом Эшедом».

Комментарии Эшеда сразу же породили в Сети различные теории. По крайней мере, полдюжины учетных записей в Твиттере утверждают, что они представители на Земле от «Галактической Федерации». Другие пользователи просили привилигированного отношения и встреч с потусторонней группой.

Ник Поуп, который ранее занимался исследованием НЛО для британского министерства обороны, назвал замечания Эшеда «экстраординарными». «Либо это своего рода розыгрыш, либо рекламный ход, чтобы помочь продать его книгу, возможно, из-за трудностей перевода, либо кто-то знающий ломает строй», — сказал он. Поуп заявил, что сообщество НЛО и теории заговора взволновало событие, но остались вопросы, в том числе, говорил ли Эшед, исходя из непосредственных личных знаний и опыта, или повторяет ли он чужие слова. «Здесь все еще есть недостающие части головоломки», — резюмировал учёный.