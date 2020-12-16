В Иране девушку посадили на 10 лет за изменение внешности в стиле «Анджелины Джоли»

Иранскую девушку посадили в тюрьму за то, что она изменяла свои фотографии в компьютерных программах и публиковала результат в Instagram. На фотографиях не было наготы, там вообще не было изображений тела — это были портреты в виде «зомби-версии Анджелины Джоли».

Однако иранские власти сочли, что фотографии «являются богохульством, призывают к насилию и развращают молодёжь». Когда Сахар Табар арестовали в октябре прошлого года, наблюдатели говорили, что ей может грозить от 3 месяцев до 2 лет тюрьмы. Однако приговор оказался гораздо более суровым — девушка должна провести за решёткой десять лет.

источник