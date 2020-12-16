Том Круз впервые сворвался на съемках на своих партнеров и группу

Актёр Том Круз устроил гневную тираду на съёмочной площадке картины «Миссия невыполнима», но пользователи твиттера встали на его сторону. Просто эмоциональный монолог звезды показал: ему далеко не безразличны проблемы людей и индустрии кино из-за пандемии коронавируса. Без мемов тоже не обошлось.

О сердитой речи голливудской звезды Тома Круза (которому светят съёмки в космосе) на площадке грядущего боевика «Миссия невыполнима 7» 15 декабря рассказало The Scottish Sun. Согласно материалу, причиной вспышки гнева стало несоблюдение мер профилактики коронавируса. Ведь после того, как работа над новинкой уже откладывались из-за COVID-19 у работников, Том, стал лично контролировать правила, касающиеся противодействия инфекции. Так что когда актёр заметил, как двое представителей его команды не соблюдают дистанцию друг с другом (она не достигала метра), он пришёл в ярость.

Издание опубликовало аудиозапись гневного монолога Круза, которая вскоре перекочевала в твиттер. На ней слышно, как знаменитость с нецензурной бранью отчитывает подчинённых, объясняя, почему так важно не пренебрегать борьбой с коронавирусом.

Люди снова снимают фильмы в Голливуде благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я каждую ночь говорю по телефону с каждой [чёртовой] студией, страховыми компаниями, продюсерами, а они смотрят на нас и используют нас, чтобы создавать свои фильмы. [Идиоты], мы создаём тысячи рабочих мест.

Круз пригрозил членам команды увольнением в случае несоблюдения правил профилактики вируса.

Можете сказать это людям, которые лишаются своего [чёртового] жилья, потому что индустрия прекратила работу. Это не обеспечит их едой или не оплатит их учёбу в колледже. Вот с какими мыслями я засыпаю каждую ночь — с мыслями об этой [проклятой] индустрии! Я говорил вам, и теперь я хочу этого, и если вы не будете это делать, вас тут не будет. Мы не станем прекращать работу над этим [чёртовым] фильмом! Это понятно? И если я снова это увижу, вы, [чёрт возьми], уволены.