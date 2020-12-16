Facebook будет сокращать новости до тезисов, чтобы пользователи не читали тексты

Социальная сеть Facebook разрабатывает инструмент, обобщающий содержание новостей с помощью нейросети, чтобы пользователям не приходилось их читать. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на внутреннюю презентацию компании.

Сервис получил название TLDR (аббревиатура от выражения too long, didn’t read — «слишком долго, не читал»). Он перерабатывает новостные статьи в тезисы.

В BuzzFeed News отмечают, что предложенная Facebook технология не понравилась представителям СМИ. Они разочарованы, что соцсеть превратилась в платформу, где новости конкурируют с дезинформацией и ненадежными источниками, и при этом поглощает большие объемы рекламы в интернете. В некоторых странах Facebook вступил в партнерские отношения со СМИ и платит им за использование их новостей.