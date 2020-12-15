Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США

Российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, россияне получили доступ к внутренним коммуникациям в американском ведомстве. Атака была частью кампании, в рамках которой также были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за охрану границ, кибербезопасность и, в последнее время, за распространение вакцины COVID-19.