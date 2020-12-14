СМИ: В отравлении Навального участвовали восемь оперативников ФСБ

Как отмечают журналисты, за два месяца до отравления в Томске на Навального пытались совершить покушение в Калининграде, из-за чего пострадала его жена Юлия. Авторы расследования, как утверждается, сумели установить предполагаемых участников покушения на Навального с помощью анализа метаданных звонков, которые были сопоставлены с оффлайновыми базами данных и данными из открытых источников.

По утверждению расследователей, речь идет о руководителе института Станиславе Макшакове, Олеге Таякине, Алексее Александрове, Иване Осипове, Константине Кудрявцеве, Алексее Кривощекове, Михаиле Швеце, Владимире Паняеве.

Как указано в статье, Таякин является старшим членом группы по отравлению политика, «обычно координирующего действия других офицеров». Что касается Александрова, то его Insider называет ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального.

По информации расследователей, слежка за Навальным началась как минимум с января 2017 года — после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах 2018 года. Утверждается, что всего они совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда ехал Навальный. Затем активность указанных сотрудников в слежке за Навальным почти прекратилась, однако в 2020 году возобновилась.

По информации Bellingcat и Insider, в начале июля 2020 года Александров, Швец и Паняев вылетели в Калининград. Туда как раз отправился Алексей Навальный с женой Юлией. Оппозиционер с супругой планировали провести отпуск в гостинице «Шлосс Отель Янтарный». По словам сотрудников отеля, за день до приезда политика туда «пришли несколько людей в штатском, разговаривали с начальством, затем заходили в номера, что-то там делали и ушли», сказано в статье.

А уже 6 июля во время прогулки Юлии Навальной стало плохо. Она призналась, что просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально, но внезапно почувствовала себя плохо — «как никогда в жизни себя не чувствовала».

«У меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит», — приводят ее слова журналисты. Юлия Навальная уточнила, что, добравшись до номера, легла и уснула. На следующее утро, по ее словам, было совершенно нормально.