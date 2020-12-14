Искусственный интеллект от Google поможет слепым заниматься бегом

Google тестирует систему искусственного интеллекта, дающую возможность слепым и слабовидящим самостоятельно заниматься бегом. Речь идет об исследовательской программе Project Guideline, находящейся на ранней стадии разработки. При ее реализации инвалиды по зрению станут более самостоятельными, поскольку для того, чтобы участвовать в забегах, им больше не потребуется зрячий напарник или собака-поводырь.



Чтобы воспользоваться системой, необходимо закрепить телефон с Android на талии на специальном ремне, разработанном Google, и загрузить приложение Project Guideline, которое с помощью камеры смартфона будет отслеживать движение по намеченному маршруту.

После запуска приложение отправляет звуковые сигналы в наушники с костной проводимостью. При отклонении бегуна от маршрута приложение начинает посылать звуковые сигналы, при этом, чем больше отклонение, тем сильнее звучит сигнал. Подключения к Интернету при этом не требуется.

Project Guideline – совместная разработка Google и Томаса Панека, генерального директора сети школ по подготовке собак-поводырей Guiding Eyes for the Blind и одновременно большого любителя бега. В его планах объединить усилия с другими заинтересованными организациями по созданию специальных курсов по адаптации слабовидящих к различным условиям.