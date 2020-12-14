Adidas срочно продаст Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas может продать компанию Reebok, которую приобрел 15 лет назад, говорится в сообщении на корпоративном сайте.

В настоящее время Adidas рассматривает несколько «стратегических альтернатив» для Reebok. Главные из них строятся вокруг сохранения нынешнего положения вещей, либо продажи компании в обозримом будущем.

«Решение будет озвучено 10 марта 2021 года, когда будет официально представлена новая стратегия компании», — говорится в сообщении компании.

Adidas купил Reebok в 2005 году, став единоличным владельцем компании, но при этом сохранив бренд, который к тому времени зарекомендовал себя как один из крупнейших и старейших производителей спортивной экипировки.

В 2020 году Reebok пострадал от последствий кризиса, вызванного коронавирусом, сильнее, нежели Adidas. Во втором квартале выручка компании снизилась на 42 процента (против 33 процентов у Adidas).