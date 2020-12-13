Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Американские ученые определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет издание Eurekalert.

В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98 процентов), а также медицинские изделия — процедурные маски в зависимости от типа фиксации обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Дополнительную защиту придают натянутый поверх маски нейлоновый чулок (80 процентов) и закрепление канцелярскими резинками (78 процентов). Еще большей эффективности можно достичь, если максимально прижать маску к лицу и скрепить ушные петли. Хороший результат в 71,4 процента защиты показывают хирургические маски с завязками.

Среди бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски. В зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79 процентов защиты. Более скромный результат показали хлопковые банданы — 49-50 процентов, маски из полиэстера — почти 40 процентов, балаклавы из того же материала — 38 процентов. Самые низкие результаты у масок из нетканого полипропилена —28,6 процентов, и трехслойных хлопковых — всего 26,5 процента.