Украинские инженеры показали полностью электрический фургон-транспортировщик будущего

Компания Murmuration Technology из Кривого Рога показала образец городского коммерческого электромобиля CoolOn. Правда, это не конечный вариант фургона, проект находится в процессе разработки, сообщил ведущий инженер Виталий Брызгалов в Facebook. Однако, даже на этой стадии проэкта выглядит новинка просто потрясающее. Огромное лобовое стекло придает автомобилю футуристичности.



По его словам, фирма старается использовать максимальное количество комплектующих отечественного, в том числе собственного производства, так что на вычурные детали не стоит надеяться.

Украинский электрокар CoolOn соответствует таким характеристикам: длина – 5 м, ширина – 1,7 м, высота – 2,1 м. Такой фургон имеет огромное количество вариаций модификаций и комплектности.

Двигатель для электромобиля мощностью от 30 до 80 кВт в компании разработали самостоятельно. Это модернизированный вентильный реактивный мотор, где в два раза меньше меди, что существенно снижает стоимость. Конечно, по сравнению с ДВС он намного экологичнее.

Машину оснастят безопасным литиевым аккумулятором LiFePO4 емкостью 40 кВт?ч, что обеспечит движение на 200 км и без подзарядки. Модульная конструкция позволяет увеличивать или уменьшать аккумулятор, в зависимости от нужд и предпочтений.

Оригинал взят у komodo74 в Украинские инженеры показали полностью электрический фургон, колесница будущего