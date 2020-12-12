Трамп в десятый раз заявил о «законной» победе на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о мошенничестве на выборах, несмотря на то, что Верховный суд отказался пересматривать их результаты.
По его словам, он победил с большим отрывом, если учитывать только «законные голоса». При этом в соцсети Twitter сообщение Трампа помечено как сомнительное.
«Помните, я имею в виду только законные голоса, а не всех тех фальшивых избирателей и мошенничество, которые удивительным образом хлынули отовсюду. Какой позор», — написал президент.
Кроме того, Трамп раскритиковал Верховный суд, который «подвел» команду и сторонников действующего главы государства и отклонил иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов.
«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!», — заявил глава Белого дома.
Напомним, иск Техаса поддержали почти все «республиканские» штаты, однако суд не нашел законных оснований для пересмотра итогов голосования, согласно которому новым президентом избран демократ Джо Байден.
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