Вороны оказались почти такими же умными, как обезьяны — ученые

Орнитолог Симоне Пика из Оснабрюкского университета в Германии и ее коллеги провели эксперимент с восьмью воронами в возрасте четырёх, восьми, 12 и 16 месяцев: всех приц заставили проходить тест. Авторы работы отмечают, что все вороны вылупились и были выращены в неволе.

Ученые проверили, есть ли у птиц:

навыки пространственной памяти

понимание постоянства объекта (понимание, что объект все еще существует, даже если он находится не в поле зрения)

понимание относительных чисел

навыки сложения

способность общаться и учиться навыкам

Для того, чтобы выяснить это, авторы работы адаптировали популярный тест на интеллект приматов, PCTB, для работы с птицами. В него входят пятнадцать простых головоломок, а также задачи, которые оценивают их по описанным выше пунктам. Часть этих испытаний ученые адаптировали с учетом того, что у птиц нет рук, а их зрение работает совсем не так, как у обезьян.

Эти опыты показали, что интеллектуальные способности птиц развивались очень быстро. Примерно к четвертому месяцу воронята не уступали в развитии взрослым птицам: они успешно решали тот же набор задач, что и взрослые вороны. Иногда воронята даже превосходили взрослых в решении задач на пространственное мышление и способности ставить себя на место других.

В результате выяснилось, что вороны в целом не уступают шимпанзе, однако хуже выполняют задания на пространственное мышление.