Всё, что вы хотели знать о миллионерах в 2020, но стеснялись спросить Согласно Global Wealth Report на 2020 год мире — 46,8 миллиона «официально известных» миллионеров. Средний возраст – около 62 лет. 38 % — старше 65 лет, моложе 35 – 1 % На пенсии только 20 %, 80 % продолжают работать. Ожидаемо – отличаются хорошим здоровьем, занимаются спортом не менее 4-х раз в неделю. (Про соотношение мужчин и женщин – разные исследования показывают слишком разные цифры. Общий тренд разрыв был огромный – мужчины более 70 %, но он стремительно сокращается каждый год). 67,7 % сами сделали состояние (self-made). Для США эта доля выше, а остальные ниже — 77%. 23,7 % — комбо из унаследованных денег и сделанных самостоятельно. 8,5 % полностью унаследовали своё состояние. 70 % миллионеров теряют состояние уже во 2-м поколении и 90 % в третьем. 90 % всех миллионеров владеют состоянием от 1 до 5 млн – большая часть из них высокооплачиваемые специалисты и предприниматели. 80 % из них работает на поле своей карьеры не менее 50 часов в неделю. 9,1 % — владеют состояние от 5 до 30 млн – и предприниматели в самых разных сферах от страхования до соцсетей. Менее 1 % — 30+ млн. Миллиардеров в мире 2,1 тыс. человек. Последние две группы в основном заняты инвестициями, недвижимостью и технологиями. Верхний 1 % в 2020 году увеличил долю контроля над всем мировым богатством с 47 до 52 %. Верхний 1 % миллионеров и миллиардеров в США к 2021 году будет контролировать 70 % национального богатства (report by Boston Consulting Group). 10 % живут в Китае, по 5 % в Великобритании и Германии, 4 % во Франции. 40 % всех миллионеров мира живут в США — около 10 % американских домохозяйств, среднее состояние 1,4 млн. Интересный факт – 1 % людей со сверхдоходами платят 40 % всех налогов в США. Забавный факт – самая часто встречающаяся машина миллионера – Ford. Создание капитала в 1 млн долларов путем сбережений и инвестирования – в среднем заняло у self-made 28 лет. Основные профессии таких миллионеров – инженер, бухгалтер, преподаватель, менеджер, адвокат (The National Study of Millionaires, Ramsey Solutions 10,000 участников). Если у вас есть 1 млн долларов — вы входите в 0,6 % населения Земли по уровню доходов. Больше всего миллионеров проживает в Нью-Йорке, на втором месте – Лос-Анджелес (здесь я думаю цена недвижимости играет большую роль, почти всякий у кого есть дом – миллионер). На третьем месте Чикаго, потом Сан-Франциско и Вашингтон. Не такой hard fact как большие исследования — research performed by Thomas Stanely for his book The Millionaire Next Door – утверждает, что self-made миллионеры банкротились в среднем 3,5 раза, прежде чем достигали устойчивого владения миллионным состоянием. Полагаю это уже вопрос веры – так это или нет. Да пребудут с вами фан и профит! Lilia Kim

