Всё, что вы хотели знать о миллионерах в 2020, но стеснялись спросить

Согласно Global Wealth Report на 2020 год мире — 46,8 миллиона «официально известных» миллионеров.
Средний возраст – около 62 лет. 38 % — старше 65 лет, моложе 35 – 1 % На пенсии только 20 %, 80 % продолжают работать. Ожидаемо – отличаются хорошим здоровьем, занимаются спортом не менее 4-х раз в неделю. (Про соотношение мужчин и женщин – разные исследования показывают слишком разные цифры. Общий тренд разрыв был огромный – мужчины более 70 %, но он стремительно сокращается каждый год).
67,7 % сами сделали состояние (self-made). Для США эта доля выше, а остальные ниже — 77%.
23,7 % — комбо из унаследованных денег и сделанных самостоятельно.
8,5 % полностью унаследовали своё состояние.
70 % миллионеров теряют состояние уже во 2-м поколении и 90 % в третьем.
90 % всех миллионеров владеют состоянием от 1 до 5 млн – большая часть из них высокооплачиваемые специалисты и предприниматели. 80 % из них работает на поле своей карьеры не менее 50 часов в неделю.
9,1 % — владеют состояние от 5 до 30 млн – и предприниматели в самых разных сферах от страхования до соцсетей.
Менее 1 % — 30+ млн. Миллиардеров в мире 2,1 тыс. человек. Последние две группы в основном заняты инвестициями, недвижимостью и технологиями.
Верхний 1 % в 2020 году увеличил долю контроля над всем мировым богатством с 47 до 52 %. Верхний 1 % миллионеров и миллиардеров в США к 2021 году будет контролировать 70 % национального богатства (report by Boston Consulting Group).
Интересный факт – 1 % людей со сверхдоходами платят 40 % всех налогов в США. Забавный факт – самая часто встречающаяся машина миллионера – Ford.
Создание капитала в 1 млн долларов путем сбережений и инвестирования – в среднем заняло у self-made 28 лет. Основные профессии таких миллионеров – инженер, бухгалтер, преподаватель, менеджер, адвокат (The National Study of Millionaires, Ramsey Solutions 10,000 участников).
Если у вас есть 1 млн долларов — вы входите в 0,6 % населения Земли по уровню доходов.
Больше всего миллионеров проживает в Нью-Йорке, на втором месте – Лос-Анджелес (здесь я думаю цена недвижимости играет большую роль, почти всякий у кого есть дом – миллионер). На третьем месте Чикаго, потом Сан-Франциско и Вашингтон.
Не такой hard fact как большие исследования — research performed by Thomas Stanely for his book The Millionaire Next Door – утверждает, что self-made миллионеры банкротились в среднем 3,5 раза, прежде чем достигали устойчивого владения миллионным состоянием. Полагаю это уже вопрос веры – так это или нет.
Да пребудут с вами фан и профит!
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