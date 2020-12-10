Всё, что вы хотели знать о миллионерах в 2020, но стеснялись спросить

Согласно Global Wealth Report на 2020 год мире — 46,8 миллиона «официально известных» миллионеров.

Средний возраст – около 62 лет. 38 % — старше 65 лет, моложе 35 – 1 % На пенсии только 20 %, 80 % продолжают работать. Ожидаемо – отличаются хорошим здоровьем, занимаются спортом не менее 4-х раз в неделю. (Про соотношение мужчин и женщин – разные исследования показывают слишком разные цифры. Общий тренд разрыв был огромный – мужчины более 70 %, но он стремительно сокращается каждый год).

67,7 % сами сделали состояние (self-made). Для США эта доля выше, а остальные ниже — 77%.

23,7 % — комбо из унаследованных денег и сделанных самостоятельно.

8,5 % полностью унаследовали своё состояние.

70 % миллионеров теряют состояние уже во 2-м поколении и 90 % в третьем.

90 % всех миллионеров владеют состоянием от 1 до 5 млн – большая часть из них высокооплачиваемые специалисты и предприниматели. 80 % из них работает на поле своей карьеры не менее 50 часов в неделю.

9,1 % — владеют состояние от 5 до 30 млн – и предприниматели в самых разных сферах от страхования до соцсетей.

Менее 1 % — 30+ млн. Миллиардеров в мире 2,1 тыс. человек. Последние две группы в основном заняты инвестициями, недвижимостью и технологиями.

Верхний 1 % в 2020 году увеличил долю контроля над всем мировым богатством с 47 до 52 %. Верхний 1 % миллионеров и миллиардеров в США к 2021 году будет контролировать 70 % национального богатства (report by Boston Consulting Group).