Доктор Комаровский назвал опасность типичного симптома коронавируса

По словам Комаровского, существуют две ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. Первая связана с тем, что с помощью обоняния люди определяют качество продуктов. «Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет эта еда, то я вас очень прошу, внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковку», — порекомендовал доктор.

Второй проблемой он назвал то, что люди не могут ощущать запаха дыма и газа. Врач отметил важность использования датчиков дыма и газа в такой ситуации. «Пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа спасти жизнь», — призвал Комаровский.

Специалист напомнил зрителям, что при коронавирусе не происходит необратимого поражения обоняния и что способность ощущать запахи обязательно вернется. Он также подчеркнул, что обоняние может пропадать и в других случаях: при травме, опухоли или воспалительном процессе. «Потеря обоняния в сочетании с непривычными, необычными симптомами — это реальный повод провести томографию головного мозга», — заключил врач.